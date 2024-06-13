韓媒稱日朝或於5月中旬在蒙古秘密接觸

中評社香港6月13日電／韓國《中央日報》13日援引多名消息人士的話稱，日本和朝鮮的相關人士5月中旬在蒙古首都烏蘭巴託附近進行了接觸。據稱，日本派出包括政治家在內的代表團參加，朝鮮派出情報機構偵察總局的相關人士等3人出席。



朝鮮3月曾稱綁架日本人問題已解決，拒絕和否定了與日方談判。報導認為，相比對於日朝首腦會談態度積極的日方，朝鮮則在摸索“經濟和外交方面的突破口，但不清楚具體的接觸目的及內容。日本官房長官林芳正本月13日在記者會上稱：“知曉這一報導，但鑑於此事的性質不便作答。”



朝鮮勞動黨總書記金正恩之妹、黨中央委員會副部長金與正2月在談話中提到日本首相岸田文雄訪朝的可能性，但在日方表明立場稱不接受認為綁架問題已解決的朝鮮主張後，3月表示“拒絕與日方的任何接觸和交涉”。



岸田5月11日表示為實現首腦會談，“將推進由我直接管轄的高級別磋商”，稱將進一步加大呼籲。他正考慮8月上半月訪問蒙古與該國總統呼日勒蘇赫舉行會談，打算屆時為解決綁架問題推進日朝談判尋求合作。



共同社據《中央日報》報導，日朝原本考慮最快上週的下半週在中國內蒙古自治區進行接觸，但消息人士稱“不清楚是否按計劃實施”。雙方在6月上旬舉行國際會議的烏蘭巴托接觸的可能性也受到外界關注，但朝鮮缺席了該會議。