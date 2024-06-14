快評：民進黨倚美抗中　美國軍火商予取予求

中評社快評／美國《華盛頓郵報》專欄作家羅金6月10日發文指美軍有一項名為“地獄景象”的關鍵戰略，當解放軍穿越台海前，美軍將利用無人機等武器，讓台海成為“無人地獄”，為台灣、美國和夥伴國部隊爭取時間。羅金此說引起關注，引來不少抨擊。



台灣國際戰略學會理事長王崑義13日發表文章說，“無人地獄”的構想恐怕是配合“賴政府”極力建構無人機群的戰鬥構想，也是為美國軍火商說項的文章。民進黨“依美抗中”的結果，只是讓美國軍火商予取予求。台灣脆弱的防務，如果硬要把台海變成“無人地獄”，台灣恐怕早就變成“無人島”了。



台灣青年聯合會理事長何溢誠昨天發表文章質疑：台海變地獄？美國說大話？文章認為，羅金要讓台海變成地獄，說的比唱的容易，未免太高估自己，低估對手了。細推羅金此語的言下之意，大概是向台灣推銷軍火，要民進黨政府編列更多的軍購預算、拿出更多的錢，來購買美國製造的無人機、無人艇及相關技術。“地獄景象”計劃，羊毛出在羊身上，就是要台灣買單。



日前27家美國軍火商到台北參加“台美’國防‘產業論壇”，在討論的主題中，唯有無人機的發展最受美國軍火商的眷顧，對其他的科技產業發展興趣缺缺。美軍的“無人地獄”計劃與美國軍火商行銷動作，配合得天衣無縫。



美軍所謂“無人地獄”的計劃，是對中國大陸赤裸裸的恐嚇，也是對海峽兩岸人民性命財產的冒犯。從俄烏戰爭看台海，美國為了達到維持霸權和消耗中國大陸的目的，不會在乎台灣變成廢墟地獄，更無視台灣人民的財產和生命。



不得不指出，一旦美軍敢用武力干涉台海，無論是有人系統抑或無人系統，美國將遭受難以承受的後果，其行動也注定會失敗。