華府觀察：西方集結圍剿中國“新質生產力”

今年G7峰會的議題之一是對中國“產能過剩”提關切 網絡相

中評社華盛頓6月13日電（記者 余東暉）西方七國集團（G7）峰會正在意大利舉行。此次峰會兩項與中國直接相關的重要議程是：美國集結歐洲盟友應對中國“產能過剩”問題；西方盟友對中國“支持俄羅斯國防產業基礎”提出關切。



這是拜登政府聯手西方盟友，將“美國牽頭在印太地區遏制中國”與“美歐聯盟應對歐亞大陸形勢”相聯繫的最新舉措。這是拜登政府的對華政策的主要操盤手坎貝爾引以為豪的事情：美國的同盟和夥伴關係得以加強，印太與歐洲被聯繫起來。



G7峰會舉行之前，發生了一系列針對中國和俄羅斯的事情：美國5月份對中國的電動汽車、先進電池、太陽能電池等徵收重大的新關稅，其中對電動汽車加稅高達100%。歐盟6月12日也採取行動，宣佈從7月4日開始對中國產電動汽車在現有10%關稅基礎上最多加征38.1%的額外關稅或進口稅。這可能引發歐中貿易戰。



美國12日大幅擴大了對俄制裁，包括針對向俄出售半導體的中國公司。美國務院發言人米勒13日稱“正考慮採取進一步的行動”，制裁向俄羅斯國防工業供貨的中國公司。美國總統國家安全事務助理沙利文宣稱，這些制裁是向中國和其他支持俄羅斯的國家發出“他們將面臨嚴重風險”的信號。