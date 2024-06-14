富權：于北辰會否重蹈王浩宇覆轍？

中評社香港6月14日電／澳門華澳報14日發表富權文章：于北辰會否重蹈王浩宇覆轍？以下為文章內容。



後日台灣軍事當局鳳山陸軍軍官學校將舉行“黃埔百年校慶”活動。為此，“國防部”在昨日的例行記者會上，就黃埔建校一百週年的校慶活動與規劃進行說明。針對退役少將於北辰沒有收到請柬一事，發言人陸軍中將陳建義解釋，百年校慶的邀請函寄發對象僅限於“總統府”官員、“政府”官員、歷任部長、歷任總長、退役上將、歷任官校校長、與台方有交流的外國軍事學校校長、駐台“使節”、“立委”、地方仕紳等，邀請函寄發對象名單都是由校友總會彙整，並與陸軍官校討論後才拍板定案。而黃埔校慶參與貴賓數量有限，僅有二千五百個座位，因此並不是每一位退役將官都會收到邀請函。但在當天下午，也將辦理營區開放活動，邀請民眾共襄盛舉，一同歡慶黃埔百年。



這是台灣當局正式回應于北辰的訴求，等於是狠刮了于北辰的一巴掌。而且，連此前的非正式回應中，說明于北辰可以在當日下午的營區開放活動中回校參觀的話語，都沒有提及，這幾乎等於是完全不屑於“俾面”于北辰這位陸軍軍官學校校友。這對於于北辰來說，真是情何以堪！



更令于北辰難堪及恐慌的是，在桃園市陸軍官校校友會前晚舉行的歡慶一百週年校慶的宴會過程中，台灣新社召集人游智彬、新黨陳麗玲人權律師、前“罷捷行動”發言人徐尚賢等人，在餐廳外發起罷免無黨籍桃園市議員于北辰的連署行動。游智彬表示，于北辰深受“中華民國”陸軍栽培提攜，官拜少將退伍，但卻為一己政治利益，不惜污衊詆毀黃埔軍魂，導致許多陸軍官校校友們的尊嚴與榮譽蒙羞，只為了成就于北辰個人的政治權位。他呼籲黃埔校友們“忍無可忍、無須再忍”，因此發起罷免于北辰連署行動，也為明年罷免綠委行動醞釀積聚能量。



至此，二零二四年的一遍“罷免”聲中，真正付諸行動的“第一炮”正式打響（目前正在進行第二階段連署的罷免基隆市長謝國樑，是於去年底開始發動）。按照《公職人員選舉罷免法》第九十條第一項規定，“罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人數總數四分之一以上，即為通過。”而于北辰當選為桃園市議員的桃園市第一選區（桃園區），選民人數為三十五萬九千五百五十八人，如果有八萬四千八百八十九人投下同意票，且多於不同意票，于北辰就將會被解除桃園市議員職務，而且依法在四年內不得參選桃園市議員。

