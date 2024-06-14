美大選臨近　貨幣政策或有變化

市場普遍預期，美聯儲將在9月開始減息。（大公報） 中評社香港6月14日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析認為，現時全球經濟都處於一片混亂狀態，美國首季GDP（國內生產總值）環比年率終值增長衹有1.3%，比初值增長1.6%更低。摩根士丹利首席亞洲經濟學家Chetan Ahya預計，聯儲局將於9月起開始減息。筆者認為減息對全球樓市股市都會帶來利好作用。



美國經濟通脹忽強忽弱，令人摸不著頭腦，對於判斷貨幣政策更加困難。但尚可從經濟數據去觀察強弱，美國以至全球投資者，尚未完全失去方向。儘管聯儲局以通脹高企為由不肯減息，但經濟增長數字太低，不減息也沒有什麼說服力。



摩根士丹利Chetan Ahya預測，美國未來4個月平均通脹升幅按月僅0.2%，而聯儲局將於9月起開始減息。



若9月減息 拜登受惠



根據利率觀察工具數據顯示，聯儲局9月減息機會回升到47%，反超維持息率不變的45%。筆者月前曾指出8或9月是合適的減息時機，因為美國總統大選在11月5日進行，提前減息可在兩三個月後的11月發揮功效，選民剛好受惠，有利於拜登連任。



達拉斯聯儲銀行總裁洛根表示，去通脹有進展，正邁向2%指標。有理由相信通脹正朝2%指標前進，步伐可能有點緩慢，過程可能有點反復。洛根承認通脹可能有反彈風險，當局會繼續保持彈性。



紐約聯儲銀行行長威廉斯指出，通脹要到2026年初才能回落至2%的目標，更認為聯邦公開市場委員會毋須等到通脹回落至2%才減息，目前貨幣政策處於恰當水平，可以幫助通脹回到2%。



首季GDP環比年率終值增長1.3%，還可以說美國經濟強勁，筆者真的不知怎樣去衡量經濟水平。假如通脹像洛根所言正邁向2%指標，其間如無突然顯著反彈，2%的通脹並非太嚴重，再加上首季GDP衹有1.3%，減息0.25厘並非完全無理。



大選逐漸逼近，場面愈來愈變得詭異，聯儲局或許有更多特別招數使出。