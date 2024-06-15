第十六屆海峽論壇五特點 正當其時

福建省人民政府新聞辦公室於14日上午在廈門舉行第十六屆海峽論壇新聞發布會（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月15日電（記者 李子寧）福建省人民政府新聞辦公室於14日上午在廈門舉行第十六屆海峽論壇新聞發布會，海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省人民政府台灣事務辦公室副主任陳志勇，海峽論壇廈門市保障協調領導小組副組長、總辦公室主任，廈門市人民政府副市長莊榮良出席，介紹第十六屆海峽論壇相關情況並回答記者提問。以下是記者會全文：



福建省委宣傳部對外新聞處處長、省政府新聞辦副主任柯宜達：女士們、先生們、記者朋友們，大家上午好！歡迎出席福建省人民政府新聞辦公室新聞發布會。以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題的第十六屆海峽論壇於6月14日在福建省廈門市正式拉開帷幕。今天我們很高興邀請到海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省人民政府台灣事務辦公室副主任陳志勇先生，海峽論壇廈門市保障協調領導小組副組長、總辦公室主任，廈門市人民政府副市長莊榮良先生，請他們介紹相關情況並回答記者提問。首先，請陳志勇先生通報第十六屆海峽論壇籌備工作的最新情況。



陳志勇：各位媒體記者朋友們，大家上午好！歡迎大家出席第十六屆海峽論壇新聞發布會。作為兩岸民間最大規模的交流盛會，海峽論壇歷經十六載，走向碧玉年華，茁壯成長。不論面對肆虐的新冠疫情，還是面臨複雜嚴峻的台海形勢，海峽論壇從未間斷，未來也一定會越辦越好、越辦越精彩。



本屆論壇的舉辦正當其時，有四個重要背景：一是今年4月10日，習近平總書記在京會見馬英九先生一行時發表重要講話，為兩岸關係發展指明了前進方向。二是去年第十五屆海峽論壇，習近平總書記專門致賀信。一年來，在賀信精神指引下，兩岸特別是兩岸民間交流合作蓬勃發展，勢頭強勁。三是去年，中共中央、國務院出台《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，賦予福建重大歷史使命、重大政治責任和重大發展機遇。四是當前台海形勢更加複雜嚴峻，兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同願望更加強烈、勢不可擋。



在此背景下，本屆論壇繼續以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，舉辦主論壇活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊50項活動。論壇大會將於6月15日上午10：00在廈門會議中心舉行。在基層交流板塊，舉辦海峽婦女論壇、兩岸基層治理論壇、兩岸公益論壇等13場活動。在青年交流板塊，舉辦海峽青年論壇、海峽兩岸體育嘉年華、海峽影視季等13場活動。在文化交流板塊，舉辦兩岸智庫論壇、閩台關係檔案文獻展、南島語族文化學術論壇等12場活動。在經濟交流板塊，舉辦海峽金融論壇、海峽科技專家論壇、廈金同城生活圈論壇等12場活動。這些活動安排充分反映當前兩岸民間交流合作熱點，充分考慮台灣同胞在交流合作中的需求，我們相信兩岸同胞通過參與本次論壇活動，一定能有所感、有所得，一定能體驗更好、收穫更大、情感更濃。