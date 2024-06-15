陳志勇：第十六屆海峽論壇具四背景五特點

海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省人民政府台灣事務辦公室副主任陳志勇（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月15日電（記者 李子寧）福建省人民政府新聞辦公室於14日上午在廈門舉行第十六屆海峽論壇新聞發布會，海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省人民政府台灣事務辦公室副主任陳志勇出席並介紹第十六屆海峽論壇相關情況。他表示，本屆論壇的舉辦正當其時，具有四個重要背景和五大特點，同時，作為兩岸民間最大規模的交流盛會，海峽論壇歷經十六載，走向碧玉年華，茁壯成長。不論面對肆虐的新冠疫情，還是面臨複雜嚴峻的台海形勢，海峽論壇從未間斷，未來也一定會越辦越好、越辦越精彩。



陳志勇表示，本屆論壇的舉辦正當其時，有四個重要背景：一是今年4月10日，習近平總書記在京會見馬英九先生一行時發表重要講話，為兩岸關係發展指明了前進方向。二是去年第十五屆海峽論壇，習近平總書記專門致賀信。一年來，在賀信精神指引下，兩岸特別是兩岸民間交流合作蓬勃發展，勢頭強勁。三是去年，中共中央、國務院出台《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，賦予福建重大歷史使命、重大政治責任和重大發展機遇。四是當前台海形勢更加複雜嚴峻，兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同願望更加強烈、勢不可擋。



陳志勇說，在此背景下，本屆論壇繼續以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，舉辦主論壇活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊50項活動。論壇大會將於6月15日上午10：00在廈門會議中心舉行。在基層交流板塊，舉辦海峽婦女論壇、兩岸基層治理論壇、兩岸公益論壇等13場活動。在青年交流板塊，舉辦海峽青年論壇、海峽兩岸體育嘉年華、海峽影視季等13場活動。在文化交流板塊，舉辦兩岸智庫論壇、閩台關係檔案文獻展、南島語族文化學術論壇等12場活動。在經濟交流板塊，舉辦海峽金融論壇、海峽科技專家論壇、廈金同城生活圈論壇等12場活動。這些活動安排充分反映當前兩岸民間交流合作熱點，充分考慮台灣同胞在交流合作中的需求，我們相信兩岸同胞通過參與本次論壇活動，一定能有所感、有所得，一定能體驗更好、收穫更大、情感更濃。



陳志勇指出，本屆論壇有以下五個主要特點：一是突出以習近平總書記賀信為指引，引領全面恢復兩岸交流往來。賀信指出，“海峽論壇是促進兩岸各界廣泛交往、推動兩岸民間交流合作的重要平台”“希望海峽論壇為擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展不斷增添生機活力”。一年來，我們始終牢記囑托，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往，讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信。本屆論壇繼續堅持民間性、草根性、廣泛性定位，讓兩岸各領域各界別同胞通過海峽論壇厚植情誼、增進福祉。