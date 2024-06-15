莊榮良：第十六屆海峽論壇各項工作準備就緒

海峽論壇廈門市保障協調領導小組副組長、總辦公室主任，廈門市人民政府副市長莊榮良（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月15日電（記者 李子寧）福建省人民政府新聞辦公室於14日上午在廈門舉行第十六屆海峽論壇新聞發布會，海峽論壇廈門市保障協調領導小組副組長、總辦公室主任，廈門市人民政府副市長莊榮良出席並介紹第十六屆海峽論壇相關情況。他表示，海峽論壇創辦15年來，始終是海峽兩岸之間規模最大，代表性最廣泛的民間交流盛會。今天，第十六屆海峽論壇在廈門盛大開幕。廈門作為海峽論壇的主會場，市委、市政府高度重視、精心安排論壇籌備保障工作，落細落實中央台辦和福建省委省政府的工作要求。目前各項籌備工作已準備就緒。



莊榮良表示，廈門籌備保障工作情況有以下幾方面：



一、周密細致做好服務保障



一是建立協同聯動工作機制。廈門市專門成立了市級保障協調領導小組，下設總辦公室、安全保衛組、大會活動組和12個綜合保障組。各保障牽頭單位按照職責已分別制定嘉賓接待、醫療衛生、交通服務、通關協調等各項保障方案，全市各級各部門通力協作，為參加海峽論壇的兩岸嘉賓提供全方位服務保障。



二是確保論壇活動安全有序。廈門市按照“一活動一方案”要求，制定在廈門各項活動的安保方案，研究細化重要活動現場警衛、驗證安檢、交通動線等各項安保措施，相關部門聯合開展全流程安全預演。省市聯動共同成立現場應急指揮部，並在主會場核心區域設立安保應急點和醫療哨點，確保第一時間處置應急突發事件。6月15日7：00－13：00，廈門市部分路段將採取限行措施，保證大會活動期間道路交通安全有序。



三是提供溫馨便捷的服務保障。廈門市加強對接待服務人員和志願者的綜合培訓，努力為參會嘉賓提供更加人性化和便利化的服務。機場、碼頭已開設綠色通道，嘉賓和媒體記者主要下榻的10家接待酒店已分別建立接待服務專班，統籌安排嘉賓住宿、安保、餐飲、交通等服務保障。論壇期間，啟用“近便利”台胞服務專區，在台灣嘉賓主要接待酒店提供落地移動支付業務辦理服務，國有景區將免費對參會嘉賓開放，包括免費乘坐渡輪前往鼓浪嶼參觀的便利。通過這一系列接待服務安排，讓參會嘉賓真切感受到城市的真誠與熱情。