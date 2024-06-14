美歐挑動貿易戰　反噬自身經濟

花旗認為，比亞迪新能源車被加征較低的稅率，有利歐洲市場份額將不減反增。（大公報） 中評社香港6月14日電／大公報報導，繼美國之後，歐盟又對中國新能源車加征額外關稅，美歐連串貿易保護主義行為，隨時挑動新一輪貿易戰，衝擊國際貿易自由化，無疑損人不利己，終必反遭自噬，加劇通脹上升壓力，拖垮自身經濟，特別是增長動力疲弱的歐洲經濟，再陷衰退的可能性甚高。



美歐新能源車在全球競爭力不足，無理炒作所謂中國產能過剩論，借此掩飾其貿易保護主義的霸凌行為。事實上，美國、歐盟相繼對中國新能源車加征額外進口關稅，終必自吃苦果，阻不了中國新能源產業壯大發展，到頭來因為進口關稅過高，不利歐洲綠色低碳發展，打擊新能源產業投資意欲，最終成為大輸家。



加征關稅勢必推升通脹



近年中國車企生產新能源車憑借技術創新優勢，逐步擴大海外市場份額。在符合自由貿易規則及充分市場競爭之下，中國新能源車在國際市場占有率持續上升，其中在歐洲市場占比達到8%，展現中國製造在全球市場的出眾競爭力，但是美歐卻打茅波，無視世界貿易組織規則，無理對中國新能源車加征關稅，其中歐盟計劃對中國進口新能源車徵收臨時反補貼稅，其中已進行抽樣調查的比亞迪、吉利、上汽集團加征關稅稅率分別為17.4%、20%及38.1%，其他未抽樣的新能源車生產商則徵收21%額外關稅。如果歐盟一意孤行加征進口關稅，勢令進口成本上升，加劇物價、通脹上升壓力，歐元區利率可能不減反加，歐洲經濟將有難。



打擊消費投資 恐步向衰退



其實，美歐通脹仍未受控，美國5月消費物價指數升幅為3.3%，仍然高於正常水平，美聯儲委員表明對成功控制通脹未具足夠信心，而歐元區5月通脹升幅比較4月更是上升0.2個百分點至2.6%。若然美歐落實對華新能源產品加征關稅，勢必進一步推升通脹，對私人消費及企業投資不利，隨時拖垮自身經濟。值得留意的是，歐元區經濟持續處於衰退邊緣，今年首季經濟年比及環比分別僅增長0.4%及0.3%，如今對華加征關稅將是得不償失，挑動新一輪貿易戰，拖累貿易表現，還會面臨反制打擊。歐洲經濟受到負面衝擊，衰退噩夢重臨的機會很大。



中國新能源車無懼打壓



面對美歐無理打壓，中國車企具有不俗抗逆能力，比亞迪、吉利汽車等車股昨日普遍上升。事實是中國新能源發展勢頭強勁，華爾街大行繼續押注看好，原因是中國新能源車企早著先鞭，布局海外市場，逐步建立完善的銷售網絡，加上新能源車電池及製造技術領先，打造出了中國製造的名牌效應。因此，美歐加征關稅阻不了中國新能源車海外市場份額提升。花旗報告認為，比亞迪新能源車被加征較低的稅率，有利在銷售方面獲得競爭優勢，歐洲市場份額將不減反增，刺激昨日急升逾半成。事實上，比亞迪未來資本開支保持雙位數增長，其中在智能駕駛領域的工程師團隊成員接近5000人，未來投入金額估計達到千億元，預期比亞迪在新能源車、智能駕駛技術繼續走在世界前頭。



中國新能源車無懼美歐打壓，在產業創新、技術創新的推動下，發展將更上一層樓。