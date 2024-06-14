王毅同印尼對華合作牽頭人盧胡特舉行會晤

（圖源：中華人民共和國外交部網站） 中評社北京6月14日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅13日在吉林省同印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特舉行中印尼高級別對話合作機制主席會晤。



王毅說，明年是中印尼建交75周年，雙邊關係發展面臨著新的重要機遇。中方願同印尼一道，按照元首戰略引領，用好中印尼高級別對話合作機制平台，圍繞共建中印尼命運共同體主線，持續深化全方位戰略合作，打造發展中大國之間高水平戰略互信、多領域優勢互補、全方位協同發展的典範。



王毅表示，雙方要籌劃好下階段高層交往，鞏固高水平戰略互信，繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切。圍繞高質量共建“一帶一路”，著力打造雅萬高鐵這一金字招牌，做大“區域綜合經濟走廊”“兩國雙園”項目，拓展數字經濟、綠色發展、民生改善三大重點合作；用好中印尼海上合作基金，推動海上合作不斷取得新成果。



盧胡特轉達了佐科總統對習近平主席的誠摯問候，重申印尼高度重視對華關係，堅定恪守一個中國原則，致力於推動兩國關係健康穩定發展。盧胡特說，印尼願積極推動“全球海洋支點”構想同“一帶一路”倡議對接，運營好雅萬高鐵，期待進一步加強海洋、漁業等領域合作。



雙方還就共同關心的國際地區問題交換了意見。



（來源：新華網）