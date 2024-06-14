﻿港上半年IPO錄121億　全年料躋全球前五

安永表示，第二季度起新股市場回暖，IPO宗數和集資額按季升33%和52%。左起：賴耘峯、蔡偉榮、陳日輝。（大公報） 中評社香港6月14日電／大公報報導，安永預計，香港上半年IPO集資約121億元，全球排名第10位，但觀察到第二季度起市場有回暖趨勢，IPO宗數和集資額按季升33%和52%，下半年將有明顯起色，料全年集資額有望重返全球前五，新股數量預計有50至60只，有機會衝擊前三甲。



安永估計今年上半年本港共30家公司上市，截至6月12日止共有28家公司上市。



40內企通過備案擬港上市



今年上半年有54%新股以下限定價，略高於去年，不過僅有25%的新股首日破發，較去年大減27個百分點，同時新股平均首日回報率為24%，亦好過去年同期水平，首日回報前五的行業包括交通和物流（84%）、科技（36%）、媒體與娛樂（26%）、建築和基礎設施（23%）、零售和消費品（12%）。



內地企業依舊是香港IPO主要動力，目前通過備案未上市企業有40間，從A股轉道香港上市步伐加快。安永香港資本市場服務發言人賴耘峯表示，香港與內地市場有差異，可以把握機會吸引內地企業“轉換跑道”來港上市，相信將是下半年市場回升的重要力量。



賴耘峯認為，選擇赴港上市的內地企業之中，一部分籌劃赴港上市已久，港股上市的周期相對較短，以目前的監管環境而言，亦較A股上市有更高確定性。



安永預計今年上半年約有30只新股上市，4月23日掛牌上市的茶百道（02555），集資額為25.9億元，規模最大。被問及何時將有大宗新股，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，在已交表企業中的大型消費、家電企業有機會，惟A股企業來港上市需解決價差問題，當前市場氣氛需要改善。目前正等待上市的消費及家電大型企業包括今年1月遞表的蜜雪冰城、4月遞表的美的集團。



安永維持全年集資500億元的預期，蔡偉榮表示，倘若外圍市場表現不那麼強勁，促使資金回流香港，則明年新股市場將出現更加明顯的好轉。