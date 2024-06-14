傅華會見美聯社、路透社社長

6月12日，新華通訊社社長傅華在美國紐約與美聯社社長兼首席執行官戴茜薇交換合作協議。新華社記者 李睿 攝 中評社北京6月14日電／據新華社報導，正在美國訪問的新華通訊社社長傅華12日在紐約分別會見美聯社社長兼首席執行官戴茜薇和路透社社長巴斯科伯特。



在美聯社總部，傅華和戴茜薇交換了兩社新的合作協議，雙方就人工智能給媒體帶來的機遇和挑戰、奧運報導等話題深入交流。傅華表示，美聯社是新華社的重要合作夥伴，希望進一步擴大兩社在新聞信息傳播、新技術媒體應用等領域的交流合作。

