鮑威爾放“鷹”　通脹偏高未達標

聯儲局主席鮑威爾表示，點陣圖只視為預測，今年9月仍有可能減息。＼美聯社 中評社香港6月14日電／大公報報導，美國聯儲局最新議息結果一如預期維持利率不變，主席鮑威爾言論偏鷹，認為通脹仍偏高，需要更多數據顯示通脹達標，才開始放鬆貨幣政策。同時，聯儲局公布的最新點陣圖亦顯示出，今年可能只會減息一次。



美國周三在聯儲局議息前夕發表了較市場預期弱的通脹數據，市場原本預期鮑威爾在會後的言論會較為偏鴿，但事實是，其言論不但未有轉鴿，而且更比市場估計的更強硬。他在記者會上表示，雖然通脹率已從高位回落，但是仍未有信心減息。



鮑威爾又表示，最近發表的強勁勞工市場數據可能被市場誇大，而且將會被修正，但現時仍需要更多數據，才會更有信心通脹率將回落到聯儲局定下的2%目標。



對於高利率造成的影響，鮑威爾指出，雖然目前高利率對大眾是痛苦，但更大的痛苦將會是長時期的通脹，而收入較低、處於經濟邊緣的民眾受到通脹的影響最大。因此，有必要盡力令通脹受到控制。



點陣圖：今年減息一次



與此同時，聯儲局公開市場委員會公布的最新點陣圖顯示，委員預期今年內將只會減息一次，而利率中位數將會降低至5.125厘，而明年則會再減息四次。



不過，鮑威爾對此表示，點陣圖其實應只視為預測，目前仍有時間待新的經濟數據公布之後，改變今年的利率預測。他仍然認為，今年9月仍有可能減息，大前提是聯儲局委員會必須對通脹回落有更大的信心，而好的通脹數據將對此有幫助。



事實上，點陣圖正如市場預測一樣，經常會有改變，例如在今年3月，委員曾預期今年會減息三次，而即使在會議前，委員仍暗示今年最少減息兩次。Dreyfus and Mellon總經濟師Vincent Reinhart曾經是聯儲局官員，他認為，假如今年只會減息一次，12月減息絕對可以令人理解，原因是聯儲局若要等待更多通脹放緩的證據出現，最理想是全年最後一次會議才出手。