金管局提醒市場　高息環境持續

金管局表示，港元拆息在往後一段日子可能仍處於較高水平。（大公報） 中評社香港6月14日電／大公報報導，美國聯儲局經過一連兩天的議息會議後，維持聯邦基金利率目標區間於5.25至5.5厘不變。至於本港方面，金融管理局表示，美聯儲往後的議息決定將取決於經濟數據、前景展望及各方面的風險，而近期的數據走勢有欠明朗，通脹仍然偏高，美聯儲何時開始減息“仍存在變數”。綜觀而言，高息環境或會維持一段時間。



渣打料美最快9月減息



金管局發言人表示，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，港元匯率保持穩定，而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。



渣打大中華及北亞區兼香港財資市場部聯席主管劉孟璣表示，美國現時的經濟基礎仍然穩固，美聯儲沒有迫切需要減息；如未來幾個月的通脹數據“頑固”，減息周期或向後推延。整體而言，美國的通脹指標大多呈橫行向下之勢，預期美聯儲最快於9月減息一次，而明年減息次數有機會增加至四次，與市場觀點雷同。



港元息口方面，劉孟璣指，港美息差現時約0.7至0.8厘，屬於合理水平；如果美聯儲落實減息，港息也會跟隨下跌，惟幅度未必一致。他續說，1個月和3個月港元拆息分別於4.5厘和4.7厘附近徘徊，預期港息在年中仍會保持橫行。



恒生：利率下降利經濟



恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，預期下半年美國經濟增長減慢，以及通脹逐步回落，將為美聯儲提供理據減息，預料今年全年減息一至兩次，每次0.25厘。香港方面，受聯儲局政策影響，港元利率短期內或維持於偏高水平，但隨著美聯儲稍後展開減息周期，港元利率可望略為回落，有助支持本港經濟繼續﻿復甦。恒生料本港經濟全年增長2.8%。