拓展跨境電商出口　優化海外倉布局

（圖源：新華網） 中評社北京6月14日電／據人民日報報導，近日，經國務院同意，商務部、國家發展改革委等九部門聯合印發《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》。



商務部外貿司負責人表示，跨境電商與海外倉等新型外貿基礎設施協同聯動，減少中間環節、直達消費者，有利於促進外貿結構優化、規模穩定，有利於打造國際經濟合作新優勢。



適應國際市場消費需求，我國跨境電商貿易持續穩定增長。今年一季度，跨境電商占出口比重達7.8%，拉動出口增長超1個百分點。我國跨境電商主體活躍，服務網絡覆蓋200多個國家和地區，但仍面臨主體能力有待提升、融資渠道亟待拓寬、監管服務需進一步優化等問題和挑戰。在此背景下，商務部會同有關部門開展專題調研，針對行業企業訴求形成了意見。



意見共包括五方面15條舉措：



積極培育跨境電商經營主體。圍繞主體能力建設，支持跨境電商賦能產業發展，支持企業“借展出海”，加強行業組織建設與人才培養，持續推進品牌建設。



加大金融支持力度。暢通跨境電商企業融資渠道，優化跨境資金結算服務，推動跨境電商供應鏈降本增效，便利企業融資。



加強相關基礎設施和物流體系建設。推動跨境電商海外倉高質量發展，增強物流保障能力，助力跨境電商相關企業“走出去”，夯實發展基礎。



優化監管與服務。優化跨境電商出口監管，提升跨境數據管理和服務水平，營造良好環境。