（來源：新華社） 中評社北京6月14日電／據人民日報海外版報導，教室里，聯網的電子大屏可以隨時調取優質課件資源；操場上，智能體育設備讓課間10分鐘更加有趣；打開手機，各種校園數據信息一應俱全……智慧校園，科技感滿滿。



當前，國家教育數字化戰略行動扎實推進，校園信息化建設正邁向應用融合創新的智慧校園新階段。各級各類學校積極探索智慧校園建設，開辟教育新形態，提升師生數字素養，讓數字技術為全面育人服務。



基礎設施設備環境基本建成



在北京市東城區一所小學，五年級學生正在上博悟研學課。教室智能交互屏幕上，大型青銅器後母戊鼎清晰呈現。



學生邢臣洋用手指在交互屏上輕輕滑動，後母戊鼎便隨之轉動。“360度展示！”邢臣洋說，“即便到博物館參觀，受展櫃和燈光影響，也不易看清全貌。現在我們可以在屏幕上進行高清放大，深入探究每一個細節。”



“利用增強現實、虛擬現實及雲端數字計算等多重技術，我們將中華優秀傳統文化博悟課程資源進行了數字轉化，引入博物館虛擬場景，構建起沉浸式、交互式、體驗式課堂。”史家小學副校長郭志濱介紹，全新的教學場景讓學習不只是瀏覽和聽講，還能培養學生觀察思考、解決問題、表達觀點的能力，促進核心素養發展。



在更加注重實際操作的職業教育領域，智慧設備讓教學質量有了實質提升。



江西省南昌市的國家職業教育虛擬仿真示範實訓基地中，仿真機場塔台、飛機模型、發動機模型等設備一應俱全。“戴上訓練眼鏡、手握操作筆，就能看到機器設備的內部結構，還能動手拆裝，很真實、很直觀。”實訓基地開發運營部相關負責人介紹，虛擬仿真實訓讓教學突破了空間限制，讓學生能在低成本反復訓練中提升技能水平。



智慧校園建設，離不開基礎設施的不斷完備。我國智慧教育基礎設施設備環境基本建成。“依托千兆光網、5G等網絡基礎設施，智慧校園實現了師生、設備、教育資源的廣泛連接。”中國信息通信研究院技術與標準研究所副總工程師臧磊表示，“智慧校園提供的在線教學、全息課堂、虛擬仿真實驗實訓等新型教學方式，將優質課程資源、情境化專題資源融入日常教學，為學生提供真實生動的學習場景，構建起超越實體教室和校園邊界的學習模式。”

