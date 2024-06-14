電影，讓人民之城更美好

（來源：新華社） 中評社北京6月14日電／據新華社報導，黃浦江奔騰到海，一年一度“金爵”璀璨。14日，第26屆上海國際電影節開幕。



上海是中國電影的發祥地，也是一座承載著光榮與夢想的電影大都會。進入新時代，上海勇擔文化使命，增進民生福祉，厚植發展沃土。



“文化是城市的軟實力，也是發展的硬道理。”上海市委常委、宣傳部長趙嘉鳴說，推動上海國際電影節等重要平台提質升級，引領電影發展始終與時代共脈搏、與人民同呼吸，助力一大批優秀影人在上海逐夢圓夢、一大批優秀電影作品從上海走向世界。



2024年是新中國成立75周年。30多年來，見證新中國文化事業和文化產業砥礪前行、蓬勃發展的上海國際電影節，助力上海這座“人民城市”守住文化之根、鍛造文化之魂、彰顯文化之力、務求文化之新、深耕文化之美。



致敬人民，致敬英雄，致敬電影



75年前，上海宣告解放，這座中國第一大城市回到人民懷抱。在迎接人民解放軍進城的歡呼人群中，有工人、學生、小業主，也有劇作家、演員、攝影師、音樂家等電影從業人員。



75年後，象徵文藝界“接力”傳承的舞劇電影《永不消逝的電波》成為上海國際電影節開幕電影。



這座城市，由衷致敬人民，致敬英雄，致敬電影！



本屆電影節甫一開票，不少影片即告滿座，其中就有舞劇電影《永不消逝的電波》。



謳歌時代，謳歌人民。從首部黑白電影，到熱門舞劇，再到如今的舞劇電影，《永不消逝的電波》三度實現具有里程碑意義的創作，抒寫了中國共產黨隱蔽戰線的英雄傳奇，也一路見證了黨帶領人民實現從站起來到富起來、強起來的偉大成就。

