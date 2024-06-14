（來源：央視新聞） 中評社北京6月14日電／據央視新聞報導，今天（6月14日），國產大飛機C919再添新航線——9時37分，機號為B－919A的東航全球首架C919客機執行MU5309航班，搭載162名旅客，從上海虹橋機場飛往廣州白雲機場，標誌著C919正式開啟第四條商業定期航線的運營。



根據當前航班計劃，東航C919客機每天將在上海虹橋—廣州白雲航線上執行往返共2個航段。去程MU5309航班上午9時30分從上海虹橋機場起飛，11時55分抵達廣州；回程段MU5316航班13時30分從廣州起飛，16時整抵達上海。目前，東航重點打造的“滬廣快線”航班量達到每天36班（往返），航班頻次平均每小時一班、高峰時段每半小時一班，月均運輸旅客超15萬人次。



此次C919執飛滬廣新航線，實現了國產大飛機C919對北京、上海、廣州、成都、西安等重點大型航空樞紐的商業運營投放，不但將方便更多的旅客、商務人士、中外旅遊者體驗國產大飛機，更能在即將到來的暑運旺季，吸引青年、學生群體“打卡”C919。



目前，東航C919機隊規模已達6架，正在執飛的還有上海虹橋—北京大興、上海虹橋—成都天府和上海虹橋—西安咸陽等航線，飛機日利用率不斷提升。據悉，東航今年還將按計劃繼續接收C919客機。