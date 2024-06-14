中評社北京6月14日電／網評：要用好大灣區發展戰略機遇



來源：大公網 作者：陳成爐



今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布五周年。沒有多少人想到，僅僅五年時間（其間還包括三年疫情），大灣區的發展已經日新月異，從概念到現實，行駛在了快車道上。



在規劃綱要指導下，過去五年來，粵港澳大灣區綜合實力不斷增強，國際一流灣區和世界級城市群建設穩步推進。大灣區經濟總量從2018年10.8萬億元，到2023年突破14萬億元，以不到全國0.6%的國土面積，創造了全國1／9的經濟總量。



不僅是經濟總量在增長，各領域的發展也在朝縱深推進。世界知識產權組織發布的全球創新指數顯示，“深圳─香港─廣州”創新集群連續四年高居全球第二位。另外，粵港澳大灣區專利能力位居全球四大灣區之首，成為全球最具前景的增長極之一。這顯示大灣區高水平協同創新能力不斷增強，國際科技創新中心建設穩步推進。



大灣區五年的成就，是貫徹落實國家區域協調發展戰略，通過優勢互補實現高質量發展，所取得的歷史性成就；是“一國兩制”制度優越的具體體現。特別令人欣喜的是，在取得大量成就的基礎上，灣區城市也在為自身和外界創造大量的發展機遇。



這五年間，廣東一直扮演著積極主動的角色，充分利用大灣區建設的歷史性機遇，推動本地經濟高質量發展。從日前舉行的“機遇灣區”廣東主題採訪活動情況介紹會中，我們能一窺廣東的雄心壯志：把大灣區建設作為廣東深化改革開放的大機遇、大文章抓緊做實；也清晰地看到廣東對接港澳，加強與港澳聯動協作，進一步利用港澳獨特優勢進行發展的決心。



廣東省委常委、常務副省長張虎日前表示，下一步廣東將會聚焦五個方面重點發力。其中之一是強化發展戰略協同聯動。圍繞鞏固香港金融、航運、商貿等中心地位以及支持澳門打造世界旅遊﻿休閑中心，聚焦跨境基礎設施建設、科技創新合作、產業體系共建、民生深度融合等重點領域，積極對接香港北部都會區開發建設和澳門“1＋4”適度多元發展策略，更好支持港澳融入國家發展大局。



廣東的重點發力方向，對香港來說，是處處機遇撲面而來。

