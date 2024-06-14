中聯辦：香港法治不容詆毀　法官不容污蔑

（來源：大公報） 中評社香港6月14日電／據大公報報導，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人6月13日發表談話，堅決反對和強烈譴責英籍法官Jonathan Sumption攻擊抹黑香港法治言論。



發言人指出，Jonathan Sumption辭任香港特區終審法院非常任法官後，公開發表文章抹黑香港法治、詆毀香港司法、誣蔑香港法官，完全是信口雌黃、刻意造謠，是嚴重失實、失德、失信的惡劣行徑。他公然違反不評論待決案件原則，攻擊法官同儕判決，妄議尚未審結案件判決，違背法官職業道德。他肆意詆毀全國人大常委會制定及解釋香港國安法的正當性，嚴重背離其就任非常任海外法官時的誓言。Jonathan Sumption的荒誕言論與法官操守和專業精神離題萬里，而與外部勢力對香港法治的攻擊同出一轍，充分說明他心甘情願充當英國政治操弄工具，徹底淪為外部勢力干擾破壞香港安全穩定的馬前卒。



發言人指出，香港法治不容詆毀。回歸以來，香港法治水準不斷提升，廣受國際社會贊譽。如果說香港法治面臨什麼問題的話，那最大的問題就是香港司法受到外部勢力的公然干預、破壞，包括威脅、恐嚇制裁香港法官等毫無底線的行徑。Jonathan Sumption抹黑香港法治，與最近一段時間羅奇唱衰香港國際金融中心、英國政府對付香港駐倫敦經貿辦職員及美國政客叫囂撤銷香港駐美經貿辦特權地位以打擊香港國際化地位，相互策應。外部勢力妄圖傷害香港國際金融中心地位、良好法治環境和國際化優勢的狼子野心，昭然若揭。



發言人指出，香港法官不容污蔑。香港特區的司法制度受基本法保障，法院獨立進行審判，不受任何干涉。所有法官和司法人員謹守司法誓言，以無懼、無偏、無私、無欺的精神，嚴格根據法律原則，維護司法公義。法官獨立公正地履行司法職責，不受任何干涉，從未聽說有任何人干預法庭審判的情況。Jonathan Sumption辭職後，David Neuberger等海外非常任法官均表示相信香港司法獨立，將繼續支持香港司法機構，支持香港法治。Jonathan Sumption沒有參與處理有關案件、不知悉審理過程，靠臆想猜測污蔑香港法官、攻擊香港司法的獨立性，不外是想配合外部勢力，向審理有關案件的法官施壓。