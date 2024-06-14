七國集團峰會在抗議聲中開幕

中評社北京6月14日電／七國集團峰會13日在意大利南部普利亞大區法薩諾市開幕。會場周邊地區當天舉行多場抗議活動。



新華社報導，此次峰會主要圍繞俄烏衝突、加沙局勢以及氣候變化和人工智能等議題進行討論。除七國集團領導人外，另有十餘個國家和國際組織的領導人應邀與會。



意大利總理梅洛尼在開幕致辭中表示，七國集團需要向世界其他國家開放，實現共同發展。除瞭解決加沙戰爭和俄烏衝突等問題外，還需要“更加關注印度太平洋地區”。



當天下午，與會各方舉行圓桌會議，重點商議動用俄羅斯被凍結的約3000億美元資產的利息向烏克蘭提供500億美元貸款的可能性。對此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，七國集團試圖挪用俄被凍結資產援助烏克蘭，這對西方國家不利，可能導致新的經濟危機。



此外，美國和日本當天分別與烏克蘭簽訂雙邊安全協議，承諾對烏克蘭提供長期支持，成為七國集團中最後與烏克蘭簽署雙邊安全協議的兩個國家。



當天，大批抗議者聚集在距峰會會場60公里的布林迪西市，部分人手舉巴勒斯坦國旗，現場還張貼有“抵制七國集團”“停止破壞地球”“不要戰爭”等標語。抗議者抨擊七國集團在環境保護、社會公平、維護和平等領域“沒有發揮積極作用”，沒有採取切實措施應對全球性挑戰。



參加抗議的德國藝術生盧卡斯·胡弗特在接受新華社記者採訪時說，七國集團在處理國際事務中“充滿偽善”，“對世界弱勢群體完全沒有任何幫助”。



本次峰會將於15日結束。據媒體報導，會場周邊每天都會舉行抗議活動。意大利警方在會場周邊部署了約7000名警力。



七國集團由英國、美國、法國、德國、意大利、加拿大和日本組成。意大利是今年七國集團輪值主席國。