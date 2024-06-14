弘揚“路易·艾黎精神”　賡續中新傳統友誼

這是5月24日新西蘭克賴斯特徹奇藝術中心拍攝的路易·艾黎塑像。（來源：新華社） 中評社北京6月14日電／據新華社報導，在中國人民的老朋友路易·艾黎的故鄉——新西蘭南島最大城市克賴斯特徹奇，一座路易·艾黎塑像矗立在克城藝術中心的入口處。路易·艾黎右手托腮沉思，凝視遠方。



路易·艾黎自1927年起在華工作生活60年，與中國人民風雨同舟，是工業合作社運動發起者，山丹培黎學校創辦者，將畢生獻給了中國民族獨立和國家建設事業，為中國和新西蘭架起了一座友誼之橋。



今年5月24日至25日，路易·艾黎塑像揭幕等一系列紀念活動在克賴斯特徹奇及其所屬的坎特伯雷地區舉行。路易·艾黎塑像是中國和平發展基金會向克賴斯特徹奇市議會捐贈的，由中國畫家、雕塑家袁熙坤主持製作。



中共中央對外聯絡部部長劉建超在塑像揭幕儀式上表示，時至今日，路易·艾黎先生的事跡和精神仍然激勵著我們。克賴斯特徹奇與中國多個省市開展廣泛合作，結下深厚友誼，這既是“路易·艾黎精神”的體現，更是長期以來中新友好事業的縮影。



克賴斯特徹奇市市長梅傑表示，路易·艾黎是新中友好的象徵。路易·艾黎曾就讀於克賴斯特徹奇藝術中心。在此竪立塑像，可以更好地銘記這位坎特伯雷的偉大兒子，鼓舞兩國人民繼承路易·艾黎留下的新中友好寶貴財富。



路易·艾黎1897年出生於克賴斯特徹奇附近的小鎮斯普林菲爾德，在克賴斯特徹奇度過了中學時光，自1927年起在華工作。上世紀40年代，路易·艾黎來到甘肅省山丹縣，在那裡創辦培黎工藝學校，吸收大量勞動人民子弟，培養了一批實用技術人才。