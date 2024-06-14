﻿中央援港應急醫院　服務成效顯著

中評社北京6月14日電／據大公報報導，落馬洲中央援港應急醫院投入服務已逾一年，服務量超預期，分流公立醫院病人檢查需求的成效顯著。醫院管理局昨日公布數據顯示，該院的放射檢查輪候時間縮短最多75%；微生物化驗及化學病理檢驗樣本約4萬個，其中化學病理檢驗的輪候時間縮短近半。至於每年服務的睡眠測試個案，醫管局預期可與各聯網一年服務總量相等。



該院今年第三季度將增加一個內視鏡科室，每周提供10個服務時段，並繼續研究開拓新服務。醫管局表示，將探討應急醫院的運作經驗，如何適用於其他公立醫院。



應急醫院位於落馬洲河套區，去年4月開始投入服務，逐步開展放射診斷、內視鏡檢查、睡眠測試，以及微生物化驗等服務，主要處理日間非緊急個案，病人可自願選擇轉介到應急醫院接受診斷，平均輪候時間比公立醫院的短。



輪候放射治療縮短最多75%



醫管局表示，截至上月31日，應急醫院服務的放射檢查、內視鏡檢查及睡眠測試的病人逾2萬人次，其中放射診斷服務逾1.8萬人次，超過原估算的1.4萬人次。放射檢查的輪候時間縮短最多約75%，電腦掃描造影輪候時間中位數由104星期，縮減到25星期，輪候最久的超聲造影，輪候時間中位數也從140星期，縮短到55星期。