美國媒體眼中“最弱”的這次G7峰會弱在哪

中評社北京6月14日電／據新華社報導，七國集團（G7）峰會13日在意大利南部普利亞大區開幕，為期三天。



隨著烏克蘭危機升級逾兩年、歐洲政治版圖出現向右轉趨勢、中東戰火持續燃燒……試圖維護西方所謂“國際秩序”的七國集團將面臨怎樣的困局？美國媒體為何會把這次峰會描述成“多年來最弱的一場聚會”？



主要分歧在哪？



本次峰會將重點討論烏克蘭危機、巴以衝突和人工智能等議題，而烏克蘭危機仍是其中焦點。這一危機久拖未決，令不少西方國家出現“援烏疲勞症”，認為目前武裝烏克蘭的策略對結束衝突毫無益處。



據西方媒體報導，美國此前提出沒收全部俄羅斯被凍結的資產用於援烏，遭到歐盟多國反對。歐洲央行行長拉加德說，這麼做將開啟一個危險的先例且可能違反國際法。



俄羅斯遭美歐凍結的資產達數千億美元，大多被凍結在歐洲。歐洲理事會上月21日批准一項計劃，允許把在歐洲凍結的俄羅斯資產所產生的利息等收益用於援烏。隨後，美國開始向七國集團其他成員國施壓，要求在使用俄被凍結資產方面採取“更具魄力”的行動。



美聯社13日援引一名法國官員的話報導說，七國集團領導人已經同意以俄被凍結資產所產生的利息作為抵押，向烏克蘭提供約500億美元的貸款，但相關協議具體細節仍待峰會期間敲定。



然而，不少歐洲國家對動用俄被凍結資產這塊“蛋糕”有顧慮，擔憂烏克蘭最終難以歸還貸款，或者被凍結資產無法產生那麼多的收益，還擔心俄羅斯可能採取反制措施。



背後盤算什麼？



本次峰會還邀請了阿爾及利亞、阿根廷、巴西、印度、約旦、肯尼亞、土耳其和阿聯酋等多個國家的代表參會。

