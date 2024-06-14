50年期超長期特別國債今天首發

中評社北京6月14日電／據新華社報導，財政部在6月14日首次發行50年期超長期特別國債，發行總額350億元，票面利率由承銷團進行競爭性招標後確定。



根據發行安排，本期國債將通過財政部北京證券交易所政府債券發行系統進行招標發行，為50年期固定利率附息債，發行總額350億元。本息兌付日期方面，從2024年6月15日開始計息，每半年支付一次利息，2074年6月15日償還本金並支付最後一次利息。