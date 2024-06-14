南澇北旱，水利部門如何防禦？

中評社北京6月14日電／據新華社報導，近期，南方雨水不斷，北方高溫持續。



江南、華南及西南南部13日開始新一輪強降雨過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水；華北、黃淮、江淮等地一些地區則出現已播作物受旱，多省啟動乾旱防禦Ⅳ級應急響應。



南方汛情和北方旱情會如何發展？面對南澇北旱，水利部門如何防禦？



南澇北旱：南方防汛面臨挑戰，北方旱情持續發展



每年入汛，珠江流域常常最早發生洪水。與往年相比，今年珠江流域的洪水發生早、頻次高、量級大。珠江水利委員會統計，截至13日10時，入汛以來有139條河流發生超警以上洪水，北江、東江、韓江發生了6次編號洪水，其中北江發生特大洪水。



“6月7日以來，珠江流域中西部地區出現大範圍持續性強降雨過程，預計未來一周強降雨過程仍將持續，西江幹流將繼續上漲，並可能發生今年西江首次編號洪水。”珠江委水旱災害防禦處處長徐爽說，強降雨覆蓋範圍與前期高度重叠，土壤含水量趨於飽和，發生中小河流洪水、山洪災害風險極高。



已經進入主汛期的長江流域部分地區同樣處於強降雨過程中。



“鄱陽湖和洞庭湖水系南部、金沙江中下游6月9日以來發生了較強降雨過程。”長江水利委員會水旱災害防禦局局長徐照明說，長江中下游地區即將進入梅雨期，近期將有連續強降雨過程，兩湖水系來水快速上漲，部分支流可能發生編號洪水，長江上游即將發生較強降雨，中下游幹流水位將轉漲，防汛工作將面臨嚴峻挑戰。



水利部信息中心水情一處副處長趙蘭蘭介紹，6月以來，受副高偏強及北方持續高溫少雨等因素影響，全國降水總體呈現南多北少分布，南方中小河流超警多，華北和黃淮旱情快速發展。

