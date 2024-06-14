中評社北京6月14日電／據央視新聞報導，日前，在南京和鎮江交界的九連尖，一名女孩徒步登山時發生中暑，雖經多方搶救，仍然不幸離世。消息引發了很多人的關注：炎夏已經到來，高溫下進行運動，需要注意什麼？如何防暑降溫，讓夏季運動更安全？



女子登山中暑身亡 炎夏如何運動更安全？



九連尖位於江蘇鎮江句容，因徒步時要穿越南京湯山與句容寶華山之間的9個山峰而得名，徒步全程約為6千米左右，海拔不是很高，路程也不是很長，但因其屬於未開發的景區，登山道路不僅陡峭還布滿了碎石子，不利於行走。事發當天天氣比較炎熱，如果防暑措施做得不夠，就容易發生中暑。救援專家分析，這與九連尖的地形地貌、天氣情況和個人身體情況均有關係。



南京藍天救援隊副隊長 楊兢：難度不大，山不高、坡不陡，但是就是兩個問題，一個是上面沒有樹給你遮擋，二是你一旦上去了沒辦法快速下撤，除非用繩索裝備。



中暑分輕重 嚴重中暑即熱射病可致人死亡



急診醫生表示，進入高溫天後，多地濕度較大，人體產熱增多，且不易散熱，容易引起體溫中樞調節功能失調，使體溫升高，出現中暑情況。中暑後都有哪些表現和症狀呢？



其實，中暑也分輕重。先兆中暑的主要表現為頭暈、乏力、大汗、口渴、注意力不集中，此後體溫升高、出現發熱。



如中暑者沒有意識轉變，則會進入輕度中暑階段。此時若再不加干預，體溫將持續升高，可達40至42℃的高熱，並伴有四肢抽搐、意識障礙，這就是進入了中、重度中暑的階段；最嚴重的中暑即熱射病，通常合併多臟器功能衰竭，死亡率很高。



一旦出現中暑症狀，第一時間該如何處置呢？醫生表示，除了要補充水分，還要盡快降低患者的體溫。

