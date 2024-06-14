讓基層群眾就近享受優質醫療服務

中評社北京6月14日電／據人民日報報導，緊密型縣域醫共體是將縣域內的縣級醫院、鄉鎮衛生院，通過建立一定的管理和運行機制，形成責任、管理、服務、利益幾方面的共同體。2019年，國家衛生健康委啟動了緊密型縣域醫療衛生共同體建設試點工作，確定828個試點縣，縣域平均就診率超過90%，目前緊密型縣域醫共體建設已轉向全面推進階段。



2023年12月，國家衛生健康委、中央編辦等10部門聯合印發《關於全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設的指導意見》提出，到2027年底，緊密型縣域醫共體基本實現全覆蓋。目前，各地正在積極推進緊密型縣域醫共體建設，作出了不少有益探索。記者近日赴貴州、江蘇等地對此進行了調研採訪。



建強牽頭醫院，實現大病不出縣



“身體恢復還不錯，心情好多了。”貴州省遵義市餘慶縣大烏江鎮箐口村村民陳美瓊在縣人民醫院做完復查，聽到醫生說各項指標顯示正常，她鬆了口氣。一年前，年過六旬的陳美瓊在餘慶縣人民醫院做了直腸癌手術。“當時真沒有想到，縣醫院也能做這麼大的手術。”陳美瓊說。



“要是早兩年，只能把陳美瓊這樣的癌症患者轉診到市里或省里治療。如今，我們可以獨立開展一些大病手術，並且術後效果良好。”餘慶縣人民醫院普外科主任田景富介紹，隨著緊密型縣域醫共體建設的推進，醫院大病診治能力迅速提升，普外科也具備了直腸癌手術治療能力。



餘慶縣地處黔中腹地，地形以山區丘陵為主。為增強大病診治能力，2023年，餘慶縣將縣人民醫院、縣中醫醫院牽頭的兩個縣域醫共體進行整合，組建一個以4家縣級醫療衛生機構為骨幹、10家鄉鎮衛生院為成員、村衛生室為網底的緊密型縣域醫共體。餘慶縣人民醫院以此為契機，加強重點專科建設，建立起消化內科、骨外科2個省級重點專科和普外科、心血管內科等5個市級重點專科。“作為牽頭醫院，在財政的有力支持下，投入數千萬元升級軟硬件，大病、重病診療能力有效提升。”餘慶縣人民醫院副院長朱雪鬆說。



東台是江蘇省中部的縣級市，過去，群眾如果得大病，通常選擇去上海和南京的大醫院，費時費力，還增加了就醫支出。為解決這個問題，東台市在建設緊密型縣域醫共體過程中，更加注重建強牽頭醫院的專科能力。如今，東台市人民醫院和東台市中醫院兩家牽頭醫院建成省、市重點專科（學科）44個，省、市基層特色科室59個，每年邀請上海、南京等大醫院專家到醫院開設工作室，柔性引進專家120名，已累計開展新技術76項、新項目158項。

