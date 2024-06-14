﻿科大明年推涵蓋家族辦公室碩士課程

中評社香港6月14日電／據大公報報導，政府近年積極推動家族辦公室落戶香港，香港科技大學商學院昨日宣布，計劃於2025／26學年推出涵蓋家族辦公室和家族企業領域的理學碩士課程，涉及跨學科學習，將注重財富、文化傳承等方面。此外，對於近期出現的中介偽造學歷個案，科大商學院資深副院長許佳龍表示，商學院內未發現此類情況，並表示所有入學者均經過嚴格審批和面試。



科大商學院正籌辦涵蓋家族辦公室及家族企業領域的全新理學碩士課程，以助滿足行業人才需求。科大商學院資深副院長許佳龍介紹，該課程會是亞洲首個為培訓相關行業專才而設的碩士課程，擬於2025／26學年開展首屆課程，預計今年稍後將開始招生。



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許佳龍表示，香港有很大先天優勢，多個大型家族辦公室已在香港落地，惟過往未有系統培訓或教育；他又指，家族辦公室和一般商業機構理念有所不同，一般商科畢業生和家族辦公室系統結合得未必很良好，希望能通過新課程“幫助社會扮演橋梁角色”，令更多人瞭解家族辦公室及家族企業對社會經濟的影響、參與該範疇時要留意的地方等。新課程將注重跨學科知識，會涉及金融知識，亦包括人文科學如何影響家族傳承等知識，為有意服務家族辦公室或家族企業成員提供系統化培訓；首屆課程計劃招收40至60名學生，學費預計為40萬元港幣。