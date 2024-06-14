福建多地受災　緊急轉移群眾近2.7萬人

中評社北京6月14日電／據新華社報導，連日來，受冷暖氣流共同影響，福建中北部地區持續遭遇強降雨過程，導致多地不同程度受災，目前當地有關部門正在積極開展救災救援行動。記者從福建省防汛辦獲悉，截至6月14日6時，本輪強降雨已造成福建南平、三明等地5.15萬人受災，農作物受災面積3133.94公頃；福建累計下沉幹部超2.8萬人次，緊急轉移群眾近2.7萬人次。



據氣象部門統計，6月9日8時至14日6時，福建共有55個縣（市、區）386個鄉鎮的累計雨量超過100毫米，南平、三明的11個縣（市、區）67個鄉鎮的累計雨量超過250毫米，以建陽區黃坑鎮581.8毫米為最大，最大小時雨量為永泰塘前鄉95.1毫米。



受強降雨影響，福建多地出現河道水位上漲、道路塌方、溜方、房屋倒塌等險情。據統計，6月13日6時至14日6時，福建南平、三明兩市7縣6河7站發生超警洪水，超警幅度0.46米至3.13米。截至14日6時，除閩江幹流延福門站、富屯溪洋口站、金溪將樂站在緩慢退水以外，各主要江河水位均在警戒以下。



面對暴雨來襲，福建各地各有關部門持續抓好強降雨防範應對工作。目前，福建省防指維持防暴雨Ⅲ級應急響應，南平、三明、福州、寧德等地已啟動相應防暴雨應急響應。