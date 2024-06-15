香港“健康快車”赴國外免費治療白內障患者

簡介會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月15日電（記者 段曉魯）昨日健康快車香港基金主席譚耀宗舉辦簡介會，他介紹了，日前帶領由北京協和醫院眼科醫療團隊赴國外治療白內障患者，提供免費服務幫助患者恢復勢力。



據瞭解，“健康快車國際光明行”在2024年5月30日至6月18日在塔吉克斯坦開展光明行，預計完成500例免費白內障手術。中國駐塔吉克斯坦大使吉樹民、塔吉克斯坦衛生與社會保障部副部長紹季洪·紮姆希德、健康快車香港基金主席譚耀宗、健康快車創會主席方黃吉雯及中國國家衛生健康委員會國際交流與合作中心副主任胡美奇等出席了6月5日 “健康快車塔吉克斯坦光明行” 開診儀式。



在開診儀式上，健康快車香港基金譚主席和創會主席方太於開診儀式上簽定捐贈意向書，為塔吉克斯坦衞生與居民社會保護部眼科疾病中心捐贈人民幣100萬元眼科設備及耗材，以設立一間中塔防盲合作中心，並將支持兩名塔吉克斯坦眼科醫生於未來到北京接受培訓，進一步加強塔方眼科醫生的技術水平。



譚耀宗表示，在“健康快車國際光明行”活動過程中，醫療專家組更注重“授人以漁”，通過直接帶教當地眼科醫生，以實際行動展示了醫療技術水準和專業精神。此外還穿插進行學術交流，交流主題包括眼科診療學術問題、雙方醫療體系的差異等，對促進雙方眼科醫學界的互學互鑒和深化兩國醫療領域的合作起到了推動作用。



此外，2016年為響應國家“一帶一路”倡議，國家衛生健康委國際交流與合作中心在外交部的支援下，與“健康快車”開展了“健康快車國際光明行”項目，先後赴斯里蘭卡、緬甸、巴基斯坦、朝鮮、烏茲別克斯坦，共為2173名白內障患者實施免費復明手術。