中評現場：話劇《尋味》走入福建　亮相海論

話劇《尋味》表演現場（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月15日電（記者 李子寧）作為海峽職工論壇的重要組成部分，全總文工團兩岸題材精品話劇《尋味》於14日晚在廈門嘉庚劇院溫情上演。海峽兩岸關係協會，國台辦，北京市文聯、台辦、劇協，福建省文聯，廈門市總工會、文聯、台辦、劇協，全總文工團等單位有關負責人及廈門市文藝界專家學者出席觀看。



全總文工團話劇團原團長、話劇《尋味》主演王毅在接受記者採訪時表示，原本擔心大陸和台灣演員在表演風格上有些許差異，在合作時可能會出現一點困難，但實際合作起來其實非常暢順，也非常愉快，演員們還把兩地的風格相互融合，形成了話劇《尋味》的特色，也就是“京腔京韵、台腔台韵”。



據介紹，海峽職工論壇是海峽論壇的重要組成部分，是推動兩岸職工文化交流、融合發展的重要紐帶，由中華全國總工會主辦，其特點之一是兩岸基層職工共敘鄉情親情友情的盛會，得到了兩岸廣大職工的廣泛認同和支持。從文化交流到技術交流，從工匠勞模交流到青年職工交流……每一屆海峽職工論壇都會加入新元素，開拓新領域，今年，全總文工團兩岸題材精品話劇《尋味》成為論壇現場兩岸職工交流對話的新亮點。



據瞭解，《尋味》是北京文化藝術基金資助項目，由北京市文聯、全總文工團、北京市台辦聯合出品，北京劇協、哲騰文化聯合製作，匯集了兩岸多位優秀演員，全總文工團話劇團副團長唐麗華、中國話劇金獅獎獲得者王毅、中國台灣影視演員李志希等合作演出。



《尋味》講述了國民黨老兵李金標輾轉返鄉探親的溫情故事，旨在呈現兩岸一宗的母子、兄妹、朋友間扣人心弦的深情。當劇中鮮活的人物紛紛登場，歷史留給我們必須直面的矛盾比比皆是。然而血濃於水，兩岸本親，面對人性、人情乃至人的靈魂的種種拷問，最終一切誤會衝突都將渙然冰釋。這是一個講愛的溫情故事，是能聞到熟悉的味道，是能看到回家的亮燈。因流離、永別、鄉愁、思念而沉澱在心中的刻骨記憶，尤其是那念念不忘老家中的一段回憶、一口味道，或許就是兒時一日三餐生活中與父母的一杯粗茶、一鍋淡飯、一碗熱湯，或許就是“尋味”。