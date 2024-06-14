伊朗總統選舉有何看點？

中評社北京6月14日電／伊朗內政部日前公佈獲准參加總統選舉的6位候選人名單。獲得參選資格的6人分別是什麼背景？候選人要經過怎樣的競選流程？新總統將面臨哪些挑戰？



誰呼聲最高



新華社報導，此次獲得伊朗總統選舉候選人資格的6人中，保守派佔主導，衹有一人屬於改革派。



根據伊朗內政部公佈的通過伊朗憲法監護委員會（憲監會）資格審查的總統候選人名單，這6人分別是伊朗議會議長卡利巴夫、副總統哈希米、德黑蘭市長扎卡尼、前首席核談判代表賈利利、前內政部長普爾-穆罕默迪、前衞生部長佩澤什基安。他們此前都參加過總統競選。



正在德黑蘭大學交流訪問的清華大學國際與地區研究院助理研究員劉嵐雨認為，就目前情況看，保守派候選人卡利巴夫和賈利利較有優勢，但改革派的佩澤什基安也有可能成為“黑馬”。



卡利巴夫為伊朗現任議會議長，此前曾擔任伊斯蘭革命衞隊空軍司令、德黑蘭市長等職務，曾先後三次參選伊朗總統。賈利利現為伊朗確定國家利益委員會成員，曾在內賈德執政時期擔任首席核談判代表。負責伊核問題談判期間，賈利利立場強硬，堅決為伊朗和平利用核能的權利辯護並拒絕向西方妥協。佩澤什基安有較為關鍵的少數民族支持者，再加上改革派支持者，可以獲得很大一部分選票。



目前媒體普遍認為，此次選舉保守派較有優勢，不過，保守派支持者的選票有可能分流，卡利巴夫和賈利利兩位保守派熱門人選不一定都能進入第二輪競選。

