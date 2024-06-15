唐麗華答中評：以真摯演出助力兩岸文化交流

全總文工團話劇團副團長、話劇《尋味》製作人兼主演唐麗華（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月15日電（記者 李子寧）全總文工團兩岸題材精品話劇《尋味》於14日晚在廈門上演。演出前全總文工團話劇團副團長、話劇《尋味》製作人兼主演唐麗華在接受中評社記者採訪時表示，在參加完此次海峽論壇的演出後，就將準備8月底9月初去台灣的演出，希望通過此次赴台演出，助力兩岸的文化交流和融合發展，也能讓台灣觀眾深刻感受到兩岸一家親。



唐麗華表示，通過演出話劇《尋味》，能夠深刻感受到除了戲劇以外的深刻意涵，就是真真切切地為兩岸的交流，為兩岸的融合發展貢獻了一份心力，包括台灣導演、演員和大陸演員在內的整個劇組都通過這一部劇融合在一起，也都得到了成長。



唐麗華說，話劇《尋味》由海峽兩岸優秀的藝術家歷經兩年時間共同打造，從去年3月份在國家話劇院首演就得到了高度關注和廣泛好評。此次能夠來參加海峽論壇，全體演職員都感到非常榮幸也倍感珍惜，也希望能夠用最真摯的感情和最精湛的表演來打動兩岸的觀眾，用民間交流、文化交流推動兩岸融合向更深入發展。



“我希望能夠把我在戲裡角色塑造的非常有感染力，能夠把兩岸之間的親情溫暖帶給台灣同胞，讓他們感受兩岸確實是血濃於水的一家人”唐麗華補充道。