李志希答中評：以專業和情懷為兩岸做貢獻

中國台灣著名演員、話劇《尋味》主演李志希（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月15日電（記者 李子寧）全總文工團兩岸題材精品話劇《尋味》於14日晚在廈門上演。演出前中國台灣著名演員、話劇《尋味》主演李志希在接受中評社記者採訪時表示，作為一名台胞、一名台灣演員，希望通過自己的專業和情懷，為兩岸關係貢獻一份自己的力量。



李志希表示，雖然當前兩岸關係比較緊張，但是用文化交流可以很好地去推動兩岸關係向前發展，所以希望能夠以自己的專業，自己的情懷，通過話劇《尋味》，來貢獻自己的力量，這也可以說是自己畢生事業。



李志希說，通過參演《尋味》，自己也到了大陸尋根和尋親，還把老家的土帶回台灣，另外在上海一個老戲院，家中前輩都在台上演出過，自己如近也站在台上，可以說所有的經歷都令自己非常感動。

談及出演感受，李志希表示，能夠參與話劇《尋味》感到非常開心，同時也在往戲裡加內容的時候感到傷心。因為加內容需要對歷史進行回溯，那時就會不自覺代入其中，感受可以說是“撕心裂肺”、“心如刀割”，因為這些歷史都是真實發生的，深刻地影響和改變了成千上萬人的命運，也希望能夠通過這一部劇來讓大家瞭解和感受。



“那麼台灣有那麼多的演員，那麼多的像我一樣的‘外省子弟’，為什麼他們沒有參與這個戲？我想這是老天爺給我一個大任務，我得把它撐住。”李志希最後補充道。