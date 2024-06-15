快評：尋找兩岸“煞車皮”　國民黨助救火

中評社快評／國民黨副主席連勝文赴陸參加海峽論壇，14日下午出席第二十二屆海峽青年論壇。連勝文受訪時直言，在兩岸關係上，民進黨永遠都是扮演放火的一方，中國國民黨就扮演救火，且放火的人有時候還會變成英雄，救火的卻被汙衊，這是非常荒謬的事情。



連勝文三言兩語，就把民進黨、國民黨在兩岸關係上扮演的角色、所起的反面與正面作用講得非常清楚。過去，國民黨常自許為民進黨急進“台獨”的“煞車皮”，國民黨也的確發揮過“煞車皮”的作用。連勝文代表國民黨率團參加海峽論壇，本身已說明國民黨在扮演救火角色，願繼續做“煞車皮”。



在青年論壇開幕式講話中，連勝文提及兩岸青年文化科技交流，他稱自己出發到大陸前，剛好追完了《慶餘年》第二季，這部戲在台灣的年輕人當中非常受歡迎，劇中有一句話，是男主範閑的母親葉輕眉說的，她說“只怕自己的光燃燒得不夠強烈”，他特別將這句話拿出來與在座各位朋友分享。



連勝文還提到“寶總到寶島”，稱兩天前大陸著名演員、《繁花》主角胡歌到台灣訪問，也受到了非常多的追捧。而今年以來，還有許多台灣樂隊到大陸進行了演出，許多台灣饒舌歌手也登上了《中國有嘻哈》。這些都是兩岸共同流行的文化，同時受到兩岸年輕人的喜歡。



連勝文上述所舉的例子，以及舉這些例子的用意，都是可圈可點的，其演講相當成功。



因為賴清德緊抱“台獨”神主牌，520講話衝撞大陸紅線，當前兩岸情勢緊繃，急需“煞車皮”。連勝文說民進黨放火、國民黨救火。國民黨又一次充任“煞車皮”，正發揮作用。問題在於，如果民進黨連續放火、四處縱火，致火勢燎原，將非國民黨所能救，再多“煞車皮”也阻止不了局勢惡化。