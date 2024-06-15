王滬寧強調推動兩岸融合發展示範區建設

6月14日，兩岸融合發展示範區建設專題推進會在福建廈門召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（圖源：新華社） 中評社北京6月15日電／據新華社報導，兩岸融合發展示範區建設專題推進會14日在福建廈門召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，深化兩岸融合發展，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區，是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署。要貫徹黨的二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，從戰略和全局上謀劃和推進兩岸融合發展示範區建設，引領和推動兩岸融合發展走深走實。



王滬寧表示，要深刻把握深化兩岸融合發展的重要意義和部署要求，推動兩岸融合發展在理念思路上不斷深化、在政策制度上不斷完善、在實踐探索上不斷突破。要促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，讓台灣同胞分享中國式現代化發展機遇、共享祖國大陸發展進步成果。



王滬寧表示，福建在促進兩岸融合發展方面具有獨特優勢，要支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，為全面深化兩岸融合發展做好示範。要堅持把高質量發展要求貫穿兩岸融合發展全過程，深化兩岸經濟融合，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的政策制度，擴大兩岸民眾的受益面和獲得感。要拓寬兩岸交流合作領域和渠道，為台灣同胞特別是台灣青年來大陸學習生活、就業創業等提供更多便利，推動在交流交往交融中鑄牢中華民族共同體意識、守護中華民族共同家園。要探索和創新兩岸融合發展新路的經驗做法，研究解決政策實施中的難點堵點問題，強化融合發展工作統籌和責任落實。



中央台辦、國家發展改革委、福建省負責同志匯報了兩岸融合發展示範區建設情況。教育部、公安部、財政部、交通運輸部、文化和旅遊部、中國人民銀行負責同志作了發言。