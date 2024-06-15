江蘇：不斷拓展反腐敗鬥爭深度廣度

江蘇省江陰市紀委監委緊盯群眾身邊腐敗問題和不正之風，加強對鄉村振興政策落實、產業發展、資金使用等環節的監督檢查，為高質量推進鄉村振興保駕護航。圖為該市紀檢監察幹部向果農瞭解相關情況。（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京6月15日電／據中央紀委國家監委網消息，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上深刻闡述黨的自我革命的重要思想，就鏟除腐敗滋生的土壤和條件作出重要部署，為新時代新征程縱深推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭提供了根本遵循和行動指南。紀檢監察機關是推進黨的自我革命的重要力量，必須保持清醒的歷史自覺、徹底的革命精神、絕對的忠誠擔當，堅定不移貫徹黨的自我革命戰略部署，在學習領悟“九個以”的實踐要求上不斷深化，在鏟除腐敗滋生的土壤和條件上持續發力，在堅持嚴的基調嚴的措施嚴的氛圍上一以貫之，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。



以戰略思維科學研判形勢，保持縱深推進反腐敗鬥爭的清醒堅定



形勢決定任務，也決定著工作的方針和方法。我們要以戰略眼光和長遠考量，科學研判全面從嚴治黨形勢，精準分析反腐敗鬥爭趨勢，把控大局、把准基調、把握主動，以永遠在路上的堅韌和執著縱深推進反腐敗鬥爭。



在準確把握全面從嚴治黨形勢任務中堅定政治立場、目標方向。全面從嚴治黨是新時代黨的自我革命的偉大實踐，新時代全面從嚴治黨取得歷史性、開創性成就，但不可能畢其功於一役。習近平總書記在黨的二十大報告中強調，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。在中央紀委三次全會上，習近平總書記深刻分析腐敗滋生的土壤和條件，進一步明確反腐敗鬥爭的目標方向、方法措施，充分體現我們黨對全面從嚴治黨規律性認識的不斷深化。我們要把思想和行動統一到黨中央對反腐敗鬥爭形勢的科學判斷上來，保持戰略定力、堅定鬥爭意志，從嚴監督檢查、從嚴正風肅紀、從嚴反腐懲惡，堅決消除一切影響黨的先進性純潔性的因素，清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，確保黨永遠不變質、不變色、不變味。



在著力解決反腐敗鬥爭前沿矛盾中體現鬥爭本領、擔當作為。當前，反腐敗鬥爭進入深水區攻堅區，面臨許多新情況新問題。江蘇作為東部沿海省份，經濟發展水平較高，市場經濟和對外開放對黨員、幹部影響比較大，社會上存在的一些前沿矛盾也會反映到黨內來，全面從嚴治黨既有共性特徵也有省情特點。從查辦案件看，“虛假交易”“影子公司”“期權受賄”等新型腐敗隱性腐敗花樣翻新，融資平台公司等新興領域腐敗問題易發多發。我們要主動應對反腐敗鬥爭新形勢新挑戰，加強對腐敗手段隱形變異、翻新升級等新特徵的分析研究，深挖細查案件背後的土壤和條件，不斷完善反腐敗工具箱，提高監督執紀執法的穿透性，以“道高一丈”力克“魔高一尺”。

