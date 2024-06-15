歐盟擬對華電動汽車加稅引擔憂：合作的退步

中評社北京6月15日電／據新華社報導，歐盟委員會日前發表聲明，擬從7月4日起對從中國進口的電動汽車徵收臨時反補貼稅。歐委會此舉引發廣泛擔憂，歐洲多國政商界人士對此表示反對，認為這不符合歐洲汽車工業和消費者利益，將阻礙行業創新與發展，危及歐洲能源轉型前景，最終影響全球應對氣候變化、實現綠色發展的努力。



“如同把嬰兒和洗澡水一起倒掉”



在全球汽車產業大國德國，不少政商界人士認為歐盟對華徵收臨時反補貼稅不僅無法解決歐洲和德國汽車工業面臨的挑戰，還會對歐洲企業和消費者產生負面影響。



“這是全球合作道路上的退步。”德國汽車工業協會主席希爾德加德·穆勒在接受新華社記者書面採訪時說，歐盟宣稱對中國電動汽車徵收最高達38.1%的臨時反補貼稅，其潛在危害遠大於所謂益處。任何保護主義措施都會限制自由貿易，並帶來貿易衝突風險，最終對各方造成損害。



德國寶馬集團董事長齊普策表示，這是歐委會一個錯誤的決定。徵稅會阻礙歐洲車企發展，損害歐洲利益，貿易保護主義勢必引發“以關稅回應關稅，以孤立取代合作”的連鎖反應。



德國梅賽德斯－奔馳集團回應說：“如果任由保護主義抬頭，將給各利益相關方帶來消極後果。”該公司表示，始終支持基於世貿組織規則的自由貿易，包括所有市場參與者應享有同等待遇的原則。衹有自由貿易和公平競爭才能給各方帶來繁榮、增長和創新。



德國副總理兼經濟部長羅伯特·哈貝克認為，對中國電動汽車徵收臨時反補貼稅是“最糟糕的處理方式”，“如同把嬰兒和洗澡水一起倒掉”。



彭博社的報導指出，歐盟此舉是走了一條“非常危險的道路”，歐洲消費者和綠色轉型進程將是最大輸家。

