蘋果超過微軟成為美國市值最高的上市企業

3月21日，行人走過美國首都華盛頓的一家蘋果門店。（圖源：新華社） 中評社北京6月15日電／據新華社報導，美國蘋果公司市值13日超過美國微軟公司，成為美國市值最高的上市企業。



美國彭博新聞社提供的數據顯示，這是自今年1月以來，蘋果收盤市值首次超過微軟。截至13日收盤，蘋果市值為3.285萬億美元，超過微軟的3.282萬億美元。



蘋果股價13日上漲0.6%，本周已上漲8.8%。微軟股價13日上漲0.1%。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）認為，蘋果股價本周反超的一大驅動力是其10日宣布與美國開放人工智能研究中心（OpenAI）結成合作夥伴。蘋果公司大力投入人工智能研發之舉可能在今後數年助推蘋果手機銷量增長。



蘋果公司10日在2024年全球開發者大會上推出個人智能系統“蘋果智能”。該系統集成生成式人工智能的多種功能，可應用於蘋果多款產品。



“蘋果智能”包含新的寫作和圖片工具。在“蘋果智能”支持下，語音助手Siri將擁有更豐富的語言理解能力，提供更自然、更具語境相關性、更個性化的回答。



蘋果同時宣布，將於今年晚些時候把OpenAI打造的聊天機器人ChatGPT集成到iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia系統平台，用戶無需創建賬戶即可免費訪問。在將問題、文檔或照片發送到ChatGPT之前，會先征得用戶同意。



韋夫資本管理公司首席策略師里斯·威廉姆斯說，人們堅信這幾家公司將成為AI贏家，而現在這個市場中，“如果你成為AI贏家，你的股價就會被大幅抬高”。