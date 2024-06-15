日本“食人菌”感染者近千　創歷史新高

中評社北京6月15日電／據大公報報導，日本爆發俗稱“食人菌”（或“食肉菌”）的甲型鏈球菌感染，其中，屬於嚴重感染的鏈球菌中毒性休克綜合症（STSS）上半年錄得近千宗，創下歷史新高。該細菌主要透過飛沫或接觸傳播，而鏈球菌中毒性休克綜合症病情發展迅速，致死率高達三至五成，患者有可能在48小時內死亡。傳染病專家籲提高防範意識，尤其是容易感染的長者，如果出現症狀，必須盡快求醫。



NHK報導，日本國立傳染病研究所表示，截至今年6月2日，日本累計出現977宗鏈球菌中毒性休克綜合症（STSS）患者，是去年同期約2.8倍，其中東京感染病例最多，達145宗。去年日本共有941人感染，而今年累計病例數已超過此數字，創下歷史新高。



甲型鏈球菌是一種常見的細菌，全稱為化膿性鏈球菌，主要透過飛沫或接觸傳播，一般感染症狀較輕，包括出現高燒、頭痛和皮疹等。但是，當甲型鏈球菌感染無菌部位（如血液和肌肉等），可能偶爾會出現壞死性筋膜炎（俗稱“食肉菌感染”）、鏈球菌中毒性休克綜合症和腦膜炎等嚴重感染。其中，鏈球菌中毒性休克綜合症屬於罕見重症，病情發展極為迅速和劇烈，長者或長期病患者（如糖尿病病人）甚至可能在48小時內出現血壓急速下降、多重器官衰竭、休克，致死率30%至50%。



日本流行菌株毒性強



日媒稱，目前日本當地流行的甲型鏈球菌是高毒性的菌株M1UK，自去年下半年以來，在關東地區在內的地區更頻繁地被檢測到。衛生部門正在加強監測工作。



傳染病專家、東京女子醫科大學教授菊池賢說，鏈球菌中毒性休克綜合症患者當中，65歲及以上的老年人占大多數，細菌通常通過輕微的損傷進入人體，包括腳氣引起的皮疹，有時候症狀會因為跌倒等碰撞而快速發展。由於該症早期很難診斷出來，菊池建議如出現傷口快速腫脹、發高燒或意識不清等情況，必須盡快求送醫治療。

