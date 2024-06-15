十大屋苑半月成交飈33%　太古城增一倍

圖：太古城上半月錄13宗買賣，按月增逾一倍。 中評社北京6月15日電／據大公報報導，美國聯儲局減息路徑搖擺不定，加上銀行收緊舊樓及村屋按揭，令樓市減價潮擴大，用家出動執平貨，二手價跌量升。綜合代理資訊，十大屋苑上半月錄約76宗買賣，按月升33%，為連跌2個月後回升。其中，藍籌屋苑鰂魚湧太古城按月飈逾一倍，上半月錄13宗成交，冠絕十大屋苑，惟本月有至少7個屋苑平均呎價回落。／大公報記者 林惠芳



資料顯示，十大屋苑5月同期錄約57宗買賣，為連續兩個月下跌，交投疲弱，不少業主降價，帶動本月成交低位反彈，多達7個屋苑交投量增加，升幅介乎22%至1.7倍，以太古城最暢旺。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄13宗買賣，按月增加約1.2倍，平均實用呎價14485元，按月漲10.6%。據市場資料，太古城本月13宗買賣之中，占6宗屬蝕讓個案，比例達46%，意味交投以低價主導，劈價盤獲市場承接。



康怡花園呎價月跌3.2%



同區康怡花園交投亦受帶動，中原地產首席分區營業經理楊文傑表示，該屋苑本月暫錄4宗成交，按月上升1倍，平均實用呎價13013元，按月下跌3.2%。



紅磡黃埔花園買賣急升近1.7倍，升勢明顯。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，近日市區未有大型新盤開售，購買力重返二手市場，帶動黃埔花園交投加快，本月暫錄8宗買賣，平均實用呎價12546元，按月升約2%。



香港置業首席聯席董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨本月暫錄11宗成交，按月升逾兩成，平均實用呎價9688元，按月微跌1.7%。



上車盤交投略為加快，中原地產副區域營業經理伍錦基表示，近期市場焦點落於一手，二手持續受壓，部分業主願意擴大議價空間，吸引買家出動覓盤，沙田第一城本月暫錄10宗成交，按月增加1倍，平均實用呎價則按月下跌約4.6%。

