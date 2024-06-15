法國龍舟委員會舉辦塞納河賽龍舟迎奧運活動

當地時間6月8日，法國龍舟委員會在巴黎舉辦塞納河賽龍舟迎奧運活動。主辦方供圖 中評社北京6月15日電／據中國僑網消息，當地時間6月8日，法國龍舟委員會在巴黎舉辦塞納河賽龍舟迎奧運活動。



中國駐法國大使館陳棟公使、領僑處萬磊參贊、威爾奈夫市市長高丹、巴黎大區奧組委秘書長格雷瓜爾·戴高樂及部分旅法僑領出席了當天的活動。



陳棟公使表示，在中法建交60周年、巴黎舉辦奧運會的大背景下，法國華僑華人舉辦龍舟比賽，生動體現了中華民族堅韌不拔、團結一致、頑強奮鬥的精神內涵。他希望旅法僑胞繼續做中國故事的講述者、人文交流的推動者、民間友好的促進者，充分發揮橋梁紐帶的獨特作用，推動中法兩國的友好合作、民心相通。



法國龍舟委員會主席蔡景瑞感謝中國駐法國大使館、威爾奈夫市政府等單位的支持，表示希望通過龍舟這一形式，迎接巴黎奧運會的舉行，促進法國民眾對中國傳統文化的理解。



格雷瓜爾·戴高樂表示瞭解龍舟在中國傳統文化中的意義，他同時也介紹自己多年來對中國的感受與熱愛中國傳統文化的心情。



據介紹，近年來旅法華僑華人積極開展賽龍舟活動，體現了旅法僑胞對美好生活的向往與拼搏精神。在當天的活動中還舉行了舞龍舞獅、傳統民樂表演等。