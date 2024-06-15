知名僑領迎95歲壽辰！他的生日願望還是→

單聲博士 中評社北京6月15日電／據中國僑網消息，6月6日，英國僑領、全英華人華僑中國統一促進會主席單聲博士迎來他95歲的壽辰。今年他的生日願望仍然是在有生之年能親眼看到台灣早日回歸，實現中國完全統一。



赴港留歐 父親臨行贈23字囑托



單聲祖籍江蘇泰州，1929年出生在上海。其父單毓華，早年曾留學於日本政法大學，是“上海十大名律師”之一。



1951年，單聲畢業於上海震旦大學法律系，他先赴香港後又到法國留學。22歲的單聲在離開上海的前一天晚上，父親送給他一個條子，上面寫著23個字：“勤學衛生，早起早臥，不作無益，閑寫書法，愛國愛家愛故鄉。”



很多年後，單聲接受採訪時曾說過，他在海外生活就是根據這23個字在走，從沒有走出這個範圍。



1951年，單聲剛到歐洲時，“新中國很貧困、很弱，中國在國際上的地位非常低，華人在海外受盡了歧視”。單聲回憶稱，他當時就讀的大學附近很多公寓門上都掛著牌子“WHITES ONLY”，只租給白人，根本不理你中國人。



在巴黎大學求學三年，單聲拿下了國際法學博士學位。由於經濟困難，他轉赴英國倫敦大學研究院深造的計劃終止。單聲從此棄學經商，先後在西班牙、英國從事進出口貿易和房地產投資，成為了一名頗為成功的商人。



定居英國後，單聲積極參與當地華僑活動，於1986年擔任英國華僑協會會長。1997年，香港重回祖國懷抱，單聲受中國政府邀請，見證了歷史性的時刻。“那是我這一生中最驕傲的時刻。”單聲感慨。

