王滬寧：推動兩岸關係重回正確道路

第十六屆海峽論壇大會15日在廈門舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月16日電（記者 李子寧）第十六屆海峽論壇大會15日在廈門舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。



王滬寧表示，今年4月，習近平總書記著眼中華民族整體利益和綿長福祉，圍繞把握兩岸關係大局、共創祖國統一和民族復興美好未來發表重要講話，為兩岸關係發展、台海和平穩定指明了前進方向。兩岸同胞要本著對歷史、對民族負責的態度，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同維護台海和平安寧，共同推動兩岸關係重回正確道路。



王滬寧表示，兩岸同胞都是中國人，同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人。兩岸同屬一個國家、兩岸同胞同屬一個民族的歷史事實和法理基礎從未改變，也不可能改變。“台獨”分裂勢力破壞台海和平穩定，損害台灣同胞利益福祉，危害國家主權和領土完整，導致台海兵凶戰危，最終只會給台灣同胞帶來深重災難。國家統一是中華民族走向偉大復興的歷史必然。我們有堅定的意志、充分的信心、強大的能力粉碎任何“台獨”分裂圖謀。



王滬寧表示，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的主流民意。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，持續增進台灣同胞利益福祉，歡迎更多台灣同胞參與到兩岸交流合作、融合發展中來，參與到民族復興進程中來，分享中國式現代化發展機遇，共享中華民族發展壯大的偉大榮光。希望兩岸青年多往來、多交流、多交心，感悟歷史大勢、堅守民族大義、勇擔時代大任，為實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。

