連勝文：致力為子孫開創中華民族太平盛世

中國國民黨副主席連勝文出席第十六屆海峽論壇大會並致辭（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月16日電（記者 李子寧）第十六屆海峽論壇大會15日在廈門舉行。中國國民黨副主席連勝文出席並致辭。他表示，每年6月份在福建舉辦的海峽論壇，已經成為兩岸之間最大的民間交流平台，包含了青年、文化、宗教、經濟、旅遊、基層管理等各個層面的交流。民間交流最重要的目的就是要增進海峽兩岸人民的瞭解，讓大家可以和平相處、和諧相處，同時能夠凝聚休戚與共的民族情感。



連勝文表示，中國國民黨一直在“九二共識”以及反對“台獨”的共同政治基礎上，與大陸方面展開各種交流與合作，以推動兩岸的和平雙贏，這些理念從未改變。



連勝文說，在台灣政治領域要隨波逐流非常容易，但要堅持原則就需要非常大的毅力和勇氣。見諸於海峽兩岸近年來的動蕩起伏，這更加可以證明中國國民黨對於兩岸關係所堅持的路線以及做法，才真正能為海峽兩岸帶來和平穩定，為兩岸同胞謀求福祉。



連勝文指出，雖然兩岸關係在過去幾年經歷了許多波折，但兩岸之間還是有許多仁人志士能夠在關鍵時刻出來引領潮流，持續地推動兩岸關係往正面的方向前進。未來中國國民黨也會持續努力，讓兩岸關係能夠進入一個充滿善意的正向循環。



連勝文表示，今年台灣地區選舉的結果顯示，至少有60%的台灣民眾並不支持民進黨當局有關“台獨”的說法以及做法。相信很多台灣民眾對台灣的現狀感到非常無奈，大多數台灣人民也希望能夠跟大陸和平相處，互惠友好，這是任何人都不能夠忽略的台灣主流民意。所以必須要為兩岸多數的人，以積極且誠懇的態度來發展未來兩岸的關係，確保用和平的方式來解決各種問題，這才是多數兩岸同胞，尤其是台灣同胞的心聲和期望。絕對不能被少數偏激、別有用心的人所綁架，更不能讓某些極端的言論所誤導，導致兩岸關係受到衝擊而倒退。



連勝文表示，作為一個道道地地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人，兩者並不衝突。台灣與大陸有著共同的宗教信仰、共同的語言、共同的節日，突顯出兩岸同胞都是中華民族的一份子，都是中華歷史文化的傳承者，也是未來中華文明的開創者。



連勝文說，在當今世界仍然動蕩不安的背景下，更要時刻銘記近代以來戰亂給中華民族帶來的苦難和教訓，珍惜前輩們為兩岸關係和平穩定所付出的努力，堅定不移地在推動兩岸和平的道路上大步向前，以寬闊的心胸共同面對未來，為子孫後代開創一個屬於中華民族的太平盛世。

