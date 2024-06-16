周祖翼：建設兩岸融合發展示範區大有可為

福建省委書記周祖翼（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月16日電（記者 李子寧）第十六屆海峽論壇大會15日在廈門舉行。福建省委書記周祖翼出席並致辭。他表示，16年來，海峽論壇堅持以基層民眾為基礎，始終突出論壇的民間性、廣泛性、草根性特點，論壇已成為促進兩岸各界廣泛交往，推動兩岸民間交流合作的重要平台。回望海峽論壇的發展歷程，我們深切地感受到，無論遇到什麼樣的困難阻礙，都無法阻擋兩岸同胞年年相聚，暢敘親情的約定。無論遇到什麼樣的風雨侵襲，都無法阻擋兩岸同胞邁出雙向奔赴，堅定合作的步伐。歷屆海峽論壇所取得的豐碩成果來之不易，值得我們共同珍惜，共同維護。



周祖翼表示，去年發布的《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，是以習近平同志為核心的中共中央統籌兩個大局，發揚歷史主動精神，在新時代新征程上塑造祖國統一大勢的重大創舉，賦予了福建重大歷史使命，重大政治責任，重大發展機遇。



周祖翼表示，一年來，福建堅決扛起責任使命，制定貫徹落實中央文件的實施意見，全面對接、全面落實一系列工作任務，持續為兩岸同胞辦好事、謀實惠、增福祉。我們著力培育共同市場，謀劃實施121個閩台融合發展重大項目，積極推進向金門馬祖通水、通氣、通電、通橋。截至今年5月，累計向金門供水超3400萬噸。去年福建全省新設台企和實際使用台資均居大陸首位。我們著力打造共同家園，發布7個方面28條政策措施，設立閩政通台胞專區，提供政務服務事項一站式服務，向台胞推出短期免費保障性住房服務。廈金、福馬同城生活圈提檔加速，示範效應日漸顯現。我們舉辦海峽青年節、世界媽祖文化論壇等重點活動，全方位推進閩台文化、體育等各種交流，在兩岸之間架起一座座連心橋。事實證明，建設兩岸融合發展示範區，順應時代大勢，深得兩岸民心，必將在促進祖國統一大業中發揮更加重要的作用。

