中評現場：第十六屆海峽論壇大會在廈門舉行

第十六屆海峽論壇大會15日上午在福建廈門舉行（中評社 李子寧攝） 中評社廈門6月16日電（記者 李子寧）第十六屆海峽論壇大會15日上午在福建廈門舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。大會由中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤主持，中國國民黨副主席連勝文、福建省委書記周祖翼、台灣雲林縣縣長張麗善、台灣青年科學家徐博翎、閩南師範大學台籍教師李姿瑩及台灣時事評論員賴岳謙等在大會致辭。



王滬寧表示，今年4月，習近平總書記著眼中華民族整體利益和綿長福祉，圍繞把握兩岸關係大局、共創祖國統一和民族復興美好未來發表重要講話，為兩岸關係發展、台海和平穩定指明了前進方向。兩岸同胞要本著對歷史、對民族負責的態度，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同維護台海和平安寧，共同推動兩岸關係重回正確道路。



王滬寧表示，兩岸同胞都是中國人，同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人。兩岸同屬一個國家、兩岸同胞同屬一個民族的歷史事實和法理基礎從未改變，也不可能改變。“台獨”分裂勢力破壞台海和平穩定，損害台灣同胞利益福祉，危害國家主權和領土完整，導致台海兵凶戰危，最終只會給台灣同胞帶來深重災難。國家統一是中華民族走向偉大復興的歷史必然。我們有堅定的意志、充分的信心、強大的能力粉碎任何“台獨”分裂圖謀。



王滬寧表示，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的主流民意。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，持續增進台灣同胞利益福祉，歡迎更多台灣同胞參與到兩岸交流合作、融合發展中來，參與到民族復興進程中來，分享中國式現代化發展機遇，共享中華民族發展壯大的偉大榮光。希望兩岸青年多往來、多交流、多交心，感悟歷史大勢、堅守民族大義、勇擔時代大任，為實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。



連勝文表示，雖然兩岸關係在過去幾年經歷了許多波折，但兩岸之間還是有許多仁人志士能夠在關鍵時刻出來引領潮流，持續地推動兩岸關係往正面的方向前進。中國國民黨一直在“九二共識”以及反對“台獨”的共同政治基礎上，與大陸方面展開各種交流與合作，以推動兩岸的和平雙贏，這些理念從未改變。未來中國國民黨會持續努力，讓兩岸關係能夠進入一個充滿善意的正向循環。



連勝文說，在當今世界仍然動蕩不安的背景下，更要時刻銘記近代以來戰亂給中華民族帶來的苦難和教訓，珍惜前輩們為兩岸關係和平穩定所付出的努力，堅定不移地在推動兩岸和平的道路上大步向前，以寬闊的心胸共同面對未來，為子孫後代開創一個屬於中華民族的太平盛世。