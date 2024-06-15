香港法治有制度保障　金字招牌國際公認

圖：律政司副司長張國鈞昨日在北京拜訪司法部，與司法部副部長胡衛列會晤。（圖源：大公報） 中評社北京6月15日電／據大公報報導，國務院港澳事務辦公室三日內兩度發布署名港澳平的文章。昨日發布的“《嗡嗡蠅聲擾動不了人們對香港法治的堅定信心》─二評英籍法官Jonathan Sumption對香港法治的攻擊抹黑”文章指出，英籍法官Jonathan Sumption在辭任香港特區終審法院非常任法官後一再詆毀妄議香港法治，但謊言不會因重復而成真，只會更加暴露說謊者的虛妄和偏執。文章引用毛澤東主席的詞作“小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣”告誡Jonathan Sumption及其背後勢力，嗡嗡蠅聲擾動不了人們對香港法治的堅定信心，香港法治的“金字招牌”有著堅實制度保障，乃由香港司法法律界共同努力打造和維護，並且為國際社會所公認，也得到資本和人才的肯定背書。



身在北京訪問的律政司副司長張國鈞昨日指出，港澳辦主任夏寶龍日前會見訪問團時強調，中央堅決維護香港的法治尊嚴和法官尊嚴，堅決支持香港法院依法獨立進行審判，堅決保障香港法官和司法人員的合法權益。對於近日有個別法官妄議尚在進行中的有關司法程序，張國鈞指出，這是法治大忌，是對香港法治的不尊重。



多位香港法律界、政界人士表示，只要堅決貫徹“一國兩制”、維護憲法和基本法共同構建的特區憲制秩序，香港的法治就會始終堅如磐石，不會因外界的聒噪而搖撼。＼大公報記者 李清 龔學鳴



夏寶龍日前在北京會見香港特區政府律政司副司長張國鈞一行時表示，香港是全球法治水平最高的地區之一。香港法治的“金字招牌”是由包括各級法官在內的香港司法法律界全體共同努力打造和維護的。一直以來，香港特區各級法官秉持無懼、無偏、無私、無欺的精神，為維護香港法治、維護公平正義、維護國家安全發揮了重要作用。中央將堅決維護香港的法治尊嚴和法官尊嚴，堅決支持香港法院依法獨立進行審判，堅決保障香港法官和司法人員的合法權益。



張國鈞：妄議審訊中案件 是法治大忌



張國鈞昨日總結北京行程表示，香港法治從來不是建基於有關非常任法官的制度中，強調香港的法治是香港多代人一起努力建設，並且賴以珍惜的法治社會制度。他指出，有個別法官妄議尚在進行中的有關司法程序，在一個法治的社會，這是法治大忌。批評這是不尊重香港的法治，也是不尊重現於法院捍衛法治獨立審判案件的法官同儕。他強調全國人大常委會對國安法的制定及解釋，在本港現行憲制秩序、憲法和基本法下，絕對是正當程序。

