特区政府：美西方抹黑属虚伪“双标”

中評社北京6月15日電／据大公报报道，就传媒查询美西方国家对保安局局长近日根据《维护国家安全条例》指明潛逃者及针对他们指明施行的措施的抹黑言论，香港特区政府昨日（14日）对此等言论表示強烈不满及反对。指出任何外部势力及别有用心人士，在特区政府提出相关措施后，诋毁尽责、忠诚和依法维护国家安全的香港特区，实乃典型的虚伪“双标”。



特区维护国安与国际标准一致



特区政府发言人強调，香港特区维护国家安全的法律框架，与相关国际人权标准一致。维护国家安全的法例只针对极少部分的危害国家安全的组织和个人。“危害国家安全分子往往为了逃避刑责而潛逃海外，並继续透过各种方式危害国家安全（例如勾结境外势力向中央及特区政府施压，或在境外成立危害国家安全组织等）。针对有关潛逃者採取的措施，目的是应对打击、阻吓、防止潛逃行为，以及促使有关潛逃者回港接受执法和司法程序。美西方的别有用心人士就此举刻意抹黑及散播不负责言论，试图混淆视听，特区政府表示強烈不满。”



潛逃者不要妄想逃避刑责



发言人強调，潛逃者不要妄想潛逃离港就可以逃避刑责。他们最终都需要为其危害国家安全的严重犯罪行为负上责任，受到法律制裁。



发言人重申，香港居民的人权和自由受《宪法》和基本法的坚实保障。任何外国或外部势力企图诋毁香港情况，只会理屈词穷，绝不会得逞。特区政府定当继续坚定履职，维护国家安全。